Названы самые обсуждаемые в социальных сетях российские женщины

Певица Лариса Долина заняла первое место в топ-20 самых упоминаемых российских женщин в социальных сетях. Об этом говорят данные системы «Медиалогия» за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.
Упоминания Долиной в русскоязычном сегменте соцмедиа, включая «ВКонтакте», Telegram, Max, «Одноклассники», TikTok, «Яндекс Дзен», X, YouTube, Rutube и другие, составили 1,7 миллиона за указанный период.
На втором месте по количеству упоминаний находится официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с 1,5 миллиона сообщений, за ней следует спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 миллиона), певица и телеведущая Ольга Бузова (1,23 миллиона) и журналистка Ксения Собчак (1,18 миллиона). Более половины списка (12 из 20 мест) занимают российские певицы, блогерши и артистки, среди которых Надежда Кадышева, Инстасамка и Валя Карнавал, передает РБК.
29 января стало известно, что число выступлений Ларисы Долиной в первой половине этого года возросло в три раза, несмотря на дурную славу после скандала с недвижимостью. В частности, за первую половину года она планирует выйти на сцену более 20 раз, тогда как изначально в графике значились всего семь концертов и ни одного крупного сольного выступления.