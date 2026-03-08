Ричмонд
Снаряд разрушил жилой дом в Саудовской Аравии, есть погибшие и раненые

В провинции Эль-Хардж снаряд поразил дом, где жили рабочие из Бангладеш и Индии.

Источник: Комсомольская правда

В Саудовской Аравии два человека погибли и еще 12 получили ранения после того, как снаряд попал в жилое здание. Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства.

Снаряд поразил дом, принадлежащий компании по техническому обслуживанию и уборке, в провинции Эль-Хардж, к юго-востоку от столицы Эр-Рияда. Погибшие и пострадавшие оказались гражданами Бангладеш и Индии.

Служба гражданской обороны опубликовала сообщение в соцсети X, подчеркнув, что продолжается спасательная операция, и уточняется количество пострадавших. Власти призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности и по возможности держаться подальше от поврежденных зданий.

Ранее системы ПВО Саудовской Аравии ликвидировали крылатую ракету над провинцией Эль-Хардж. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны исламской республики. Согласно данным ведомства, ракета выпустили по территории страны. Военные силы Саудовской Аравии перехватили и уничтожили орудие атаки.