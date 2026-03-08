Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Богатырёв не явился на спектакль с бывшей женой Татьяной Арнтгольц

Актёр Марк Богатырёв сорвал спектакль «Тихий Дон» в театре «Русская песня», где должен был играть вместе с бывшей женой Татьяной Арнтгольц. Как сообщает StarHit, из-за его неявки начало задержали на полчаса — зрителей не пускали в зал, а в итоге роль исполнил Дмитрий Миллер. В театре признались, что поступок Богатырёва стал шоком: он не предупредил о своём отсутствии и не отвечал на звонки.

Источник: Life.ru

«Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало», — уточнили в окружении актёра.

Богатырёв и Арнтгольц прожили в браке пять лет, у них растёт сын Данила. О разводе актёр объявил в ноябре 2025 года, а около полутора лет назад они перестали появляться вместе на публике. В недавних интервью оба намекали на проблемы: Богатырёв говорил, что у него не было примера полноценной семьи, а Арнтгольц сожалела, что из-за графиков они редко виделись и не могли поддержать друг друга.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.