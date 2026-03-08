Марк Богатырёв не явился на спектакль с бывшей женой Татьяной Арнтгольц

Богатырёв и Арнтгольц прожили в браке пять лет, у них растёт сын Данила. О разводе актёр объявил в ноябре 2025 года, а около полутора лет назад они перестали появляться вместе на публике. В недавних интервью оба намекали на проблемы: Богатырёв говорил, что у него не было примера полноценной семьи, а Арнтгольц сожалела, что из-за графиков они редко виделись и не могли поддержать друг друга.