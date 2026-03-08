В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации

«Появляется возможность проведения анализа на вирус папилломы человека. Напомню, что почти 90% случаев рака шейки матки связаны непосредственно с этим вирусом. Кроме этого, у мужчин, в случае показаний, есть возможность сдать анализ на ПСА (специфический антиген простаты — ред.). Этот анализ может подтвердить или опровергнуть возможность наличия у мужчины изменений в простате. Все эти исследования очень дорогостоящие, если делать это в частном порядке. И то, что с этого года их добавили в диспансеризацию — очень здорово», — разъяснила специалист.