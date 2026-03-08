В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации

«Диспансеризация — очень важный этап в жизни любого человека. С этого года у нас есть некоторые нововведения — добавились анализы на определение гепатита С. Это очень важно, потому что стоимость исследования в частных организациях — несколько тысяч рублей. Сегодня это будет возможно в рамках диспансеризации для определенных групп населения», — отметила она.
Также, по информации гостьи эфира, в профосмотр добавились некоторые анализы для репродуктивного здоровья мужчин и женщин.
«Появляется возможность проведения анализа на вирус папилломы человека. Напомню, что почти 90% случаев рака шейки матки связаны непосредственно с этим вирусом. Кроме этого, у мужчин, в случае показаний, есть возможность сдать анализ на ПСА (специфический антиген простаты — ред.). Этот анализ может подтвердить или опровергнуть возможность наличия у мужчины изменений в простате. Все эти исследования очень дорогостоящие, если делать это в частном порядке. И то, что с этого года их добавили в диспансеризацию — очень здорово», — разъяснила специалист.
Анна Рубель также рассказала, что в Крыму уже несколько лет проводится диспансеризация граждан на рабочих местах.
«Мы закупили более 40 передвижных флюоро-маммографов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов — комплексов, которые могут приехать непосредственно на производство, чтобы сдать необходимые анализы, пройти исследование и получить консультацию можно было непосредственно на рабочем месте», — пояснила она.
По ее словам, чтобы организовать подобную процедуру для сотрудников, работодателю необходимо обратится в ту поликлинику, к которой территориально относится предприятие, связаться с ее главным врачом или кадровой службой и договориться об удобном времени и месте проведения профосмотра.
Спикер также напомнила, что ежегодно в диспансеризации могут принять участие люди старше 40 лет, а в возрасте до 39 лет включительно — раз в три года.
«Мне кажется, что Минздрав охватывает все возможные группы населения, которые подлежат ежегодной диспансеризации», — заключила она.