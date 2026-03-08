В самарском метро хотят сократить интервалы между поездами до 7−8 минут

Директор Самарского метрополитена Сергей Шамин в интервью «КП-Самара» рассказал про планы по сокращению интервалов движения поездов. По его словам, сейчас поезда хотят каждые 10,5 минут, метрополитен стремится сократить это время до 7−8 минут.
«Сейчас поезда ходят каждые 10,5 минут. Меньше не сделать, на участке “Российская” — “Алабинская” движение двустороннее по одному пути. В идеале хотим выйти на 7−8 минут. Но будем смотреть по реальному пассажиропотоку», — сказал Шамин.
По его словам, до открытия «Алабинской» поезда ходили с интервалом 8−9 минут, а в час-пик это время сокращалось до 6 минут.
Рассказал Сергей Шамин и про открытие новой станции метро «Театральной». Свои двери она должна открыть в первом квартале 2027 года.