В самарском метро хотят сократить интервалы между поездами до 7−8 минут

«Сейчас поезда ходят каждые 10,5 минут. Меньше не сделать, на участке “Российская” — “Алабинская” движение двустороннее по одному пути. В идеале хотим выйти на 7−8 минут. Но будем смотреть по реальному пассажиропотоку», — сказал Шамин.