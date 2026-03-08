В Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова столетнему ветерану

Сегодня, 8 марта, в Балтачевском районе Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова ветерану Великой Отечественной войны. По данным пресс-службы муниципалитета, у Ахнафа Мазгаровича был юбилей.
Ветерану исполнилось сто лет, он прошел полностью ВОВ.
— Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогой ветеран, за весну 1945 года. Вы — наша гордость и наша совесть, — написал глава района Ильгиз Субушев.
