В Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова столетнему ветерану

Орден вручен от имени главы республики.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 марта, в Балтачевском районе Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова ветерану Великой Отечественной войны. По данным пресс-службы муниципалитета, у Ахнафа Мазгаровича был юбилей.

Ветерану исполнилось сто лет, он прошел полностью ВОВ.

— Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогой ветеран, за весну 1945 года. Вы — наша гордость и наша совесть, — написал глава района Ильгиз Субушев.

