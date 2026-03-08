Путин подписал закон об извещении россиян об их розыске через МВД и «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уведомлять граждан о их розыске через МВД и портал «Госуслуги». Указ в воскресенье, 8 марта, был размещен на сайте правовых актов.
Теперь физические и юридические лица могут обращаться в местные подразделения МВД для передачи данных разыскиваемым.
После этого правоохранительные органы будут отправлять россиянам уведомления по почте о том, что они находятся в розыске. Это даст гражданам возможность решить, хотят ли они предоставить запрашиваемую информацию о себе, говорится в документе.
В тот же день глава государства подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев, служащих по контракту в Вооруженных силах РФ, другим странам для уголовного преследования. Поправки расширяют список оснований для отказа в экстрадиции.
В феврале Путин подписал закон о предоставлении ветеранам боевых действий, направлявшимся в командировки для выполнения задач в зону спецоперации, Сирию и Афганистан, возможности оформлять отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 35 дней в году.