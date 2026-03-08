Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон об извещении россиян об их розыске через МВД и «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уведомлять граждан о их розыске через МВД и портал «Госуслуги». Указ в воскресенье, 8 марта, был размещен на сайте правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уведомлять граждан о их розыске через МВД и портал «Госуслуги». Указ в воскресенье, 8 марта, был размещен на сайте правовых актов.

Теперь физические и юридические лица могут обращаться в местные подразделения МВД для передачи данных разыскиваемым.

После этого правоохранительные органы будут отправлять россиянам уведомления по почте о том, что они находятся в розыске. Это даст гражданам возможность решить, хотят ли они предоставить запрашиваемую информацию о себе, говорится в документе.

В тот же день глава государства подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев, служащих по контракту в Вооруженных силах РФ, другим странам для уголовного преследования. Поправки расширяют список оснований для отказа в экстрадиции.

В феврале Путин подписал закон о предоставлении ветеранам боевых действий, направлявшимся в командировки для выполнения задач в зону спецоперации, Сирию и Афганистан, возможности оформлять отпуск без сохранения зарплаты длительностью до 35 дней в году.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше