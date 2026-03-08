ABC News: Трамп не смог назвать точные сроки завершения операции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не может назвать точные сроки окончания военной операции против Ирана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.
«Я не знаю. Я никогда не выступаю с предсказаниями. Я могу лишь сказать, что мы опережаем график», — сказал Трамп.
По словам президента, американские силы действуют по плану и уже достигают целей, намеченных на первые этапы операции. Конкретные сроки завершения кампании, по его словам, зависят от развития ситуации на местах и эффективности действий союзников.
Ранее Дональд Трамп оценивал продолжительность операции в Иране в четыре-пять недель. При этом уточнял, что США имеют ресурсы вести бои против исламской республики более продолжительное время.
Politico также давало свой прогноз, согласно которому война на Ближнем Востоке продлится не менее 100 дней, вероятно, до сентября. Как пишет издание, власти США не смогли просчитать все риски нападения на Иран. По мнению бывшего дипломата Джеральда Фаейрштейна, операция против Тегерана выглядит спонтанной.