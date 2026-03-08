Гастроэнтеролог Сухарева назвала 5 полезных пищевых привычек

Тем, кто заботится о своем самочувствии и фигуре, стоит завести пять полезных пищевых привычек, сообщила 8 Марта в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Ольга Сухарева.
В частности, она посоветовала употреблять овощи при каждом приеме пищи.
«В идеале 50% от размера порции, но даже если возьмете за правило класть четверть, то будет супер!», — написала врач.
Также она рекомендовала заменить обычный хлеб цельнозерновым, который богат клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс.
По мнению Сухаревой, стоит завести привычку употреблять ежедневно по горсти орехов или семечек, содержащих белки, микроэлементы, витамины и полезные жиры.
Врач высказалась за ежедневное употребление кисломолочных продуктов, которые способствуют усилению кишечного микробиома.
Кроме того, Сухарева посоветовала выпивать каждый день не менее двух чашек листового зеленого чая, содержащего полифенолы и антиоксиданты. Врач отметила, что пить зеленый чай стоит отдельно от приема пищи, чтобы нарушать всасывание железа.
