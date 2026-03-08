Гастроэнтеролог Сухарева назвала 5 полезных пищевых привычек

Кроме того, Сухарева посоветовала выпивать каждый день не менее двух чашек листового зеленого чая, содержащего полифенолы и антиоксиданты. Врач отметила, что пить зеленый чай стоит отдельно от приема пищи, чтобы нарушать всасывание железа.