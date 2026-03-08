Ричмонд
Теплая погода приходит в Беларусь, но ночью еще заморозки

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Осадков в понедельник по республике не ожидается и будет малооблачно, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром местами может быть слабый туман. На дорогах пока еще сохраняются участки с гололедицей. В темное время суток пока холодно (-1..-7°С), но местами будет и относительно тепло (0..+3°С).

Весенняя погода ожидается в дневные часы: от +7°С по востоку до +16°С по западу.

В последующие вторник и среду, 10—11 марта, в основном не будет осадков. Ночью температура будет повышаться, и прогнозируется уже не ниже −4°С, а где-то может быть и +4°С.

Днем во как вторник, так и в среду ожидается +8..+15°С, по западу до +17°С.

Вместе с приходом тепла в некоторые районы постепенно приходит половодье. Как считают специалисты, уровень воды будет выше, чем в последние годы. Максимальные уровни приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых затапливаются прибрежные территории. Самая сложная паводковая ситуация прогнозируется в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.