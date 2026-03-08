Теплая погода приходит в Беларусь, но ночью еще заморозки

Ночью и утром местами может быть слабый туман. На дорогах пока еще сохраняются участки с гололедицей. В темное время суток пока холодно (-1..-7°С), но местами будет и относительно тепло (0..+3°С).
Весенняя погода ожидается в дневные часы: от +7°С по востоку до +16°С по западу.
В последующие вторник и среду,
Днем во как вторник, так и в среду ожидается +8..+15°С, по западу до +17°С.
Вместе с приходом тепла в некоторые районы постепенно приходит половодье. Как считают специалисты, уровень воды будет выше, чем в последние годы. Максимальные уровни приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых затапливаются прибрежные территории. Самая сложная паводковая ситуация прогнозируется в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.