Трамп: Новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения США

— Ему надо будет получить от нас одобрение, — заявил американский лидер в интервью телеканалу ABC News.
В тот же день стало известно, что в Иране прошли выборы верховного лидера государства. Совет экспертов определился с кандидатурой. Имя избранного руководителя пока не разглашается: дальнейшее объявление зависит от главы секретариата совета экспертов. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери также сообщил 8 марта, что совет пришел к консенсусу по кандидатуре верховного лидера.
Трамп ранее уже заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Церемонию прощания с убитым верховным лидером отложили на неопределенный срок.
Главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана является Моджтаба Хаменеи — сын погибшего Али Хаменеи. До официального избрания в стране был сформирован временный руководящий совет. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что известно о главном кандидате на должность иранского правителя.