Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости Крым. На побережье Азовского моря в Крыму есть целый ряд уникальных объектов, территория которых требует комплексного развития в гармонии с природой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.

Источник: РИА "Новости"

По словам Страчковой, одним из необыкновенно привлекательных мест Приазовья в Восточном Крыму является живописная прибрежная полоса между двумя курортными поселками под названием Генеральские пляжи. Развивать это место для туристов необходимо, но очень осторожно, с пиететом к природе, отметила она.

«Это отличный аттрактивный объект. Но мы должны соблюсти грань между освоением территории здесь и застройкой. Например, прокладкой дорог, что здесь практически невозможно из-за того, что есть особо охраняемая природная территория — Осовинская степь, Караларский природный парк. Массовый турист тут просто, наверное, приведет к тому, что не будет этой красоты», — сказала Страчкова.

Тем не менее эта территория, которая даже сегодня выигрывает на фоне остального Приазовья благодаря своему рельефу, может стать еще ярче и блистать как «объект фототуризма, экотуризма, а также природно-познавательного и событийного туризма, в том числе фестивального», считает Страчкова.

«И для экологически направленных мероприятий это может быть использовано», — отметила она.

Также сейчас на уровне правительства и министерства курортов и туризма Крыма работают над развитием объектов в Ленинском районе республики.

«Проектируется санаторно-курортный кластер “Щелкино”, который не мешает экологическому развитию данной территории», — уточнила Страчкова.

Еще один, по словам Страчковой, уникальнейший объект и ресурс — два в одном — Булганакское сопочное поле, где на достаточно большом пространстве раскинуты действующие грязевые вулканы, источники сопочной лечебной грязи.

«Пока оно используется больше как объект познавательный. Либо это хаотичное, к сожалению, использование местным населением: подъехала машинка, взяли совочек, набрали грязь в ведерко и поехали лечиться. Так не должно быть», — рассказала она.

Именно поэтому вопросы территориального планирования и формирования туристско-рекреационных кластеров являются главными направлениями стратегии развития Приазовья, учитывая его потенциал, подчеркнула Страчкова.

«Есть поручение президента Российской Федерации, которое наши местные органы власти, надеюсь с привлечением наших ученых, будут использовать», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 15 лет побережье Азовского моря, в том числе на территории новых регионов РФ, украсят два десятка туристических кластеров.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше