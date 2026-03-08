Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма

По словам Страчковой, одним из необыкновенно привлекательных мест Приазовья в Восточном Крыму является живописная прибрежная полоса между двумя курортными поселками под названием Генеральские пляжи. Развивать это место для туристов необходимо, но очень осторожно, с пиететом к природе, отметила она.
«Это отличный аттрактивный объект. Но мы должны соблюсти грань между освоением территории здесь и застройкой. Например, прокладкой дорог, что здесь практически невозможно из-за того, что есть особо охраняемая природная территория — Осовинская степь, Караларский природный парк. Массовый турист тут просто, наверное, приведет к тому, что не будет этой красоты», — сказала Страчкова.
Тем не менее эта территория, которая даже сегодня выигрывает на фоне остального Приазовья благодаря своему рельефу, может стать еще ярче и блистать как «объект фототуризма, экотуризма, а также природно-познавательного и событийного туризма, в том числе фестивального», считает Страчкова.
«И для экологически направленных мероприятий это может быть использовано», — отметила она.
Также сейчас на уровне правительства и министерства курортов и туризма Крыма работают над развитием объектов в Ленинском районе республики.
«Проектируется санаторно-курортный кластер “Щелкино”, который не мешает экологическому развитию данной территории», — уточнила Страчкова.
Еще один, по словам Страчковой, уникальнейший объект и ресурс — два в одном — Булганакское сопочное поле, где на достаточно большом пространстве раскинуты действующие грязевые вулканы, источники сопочной лечебной грязи.
«Пока оно используется больше как объект познавательный. Либо это хаотичное, к сожалению, использование местным населением: подъехала машинка, взяли совочек, набрали грязь в ведерко и поехали лечиться. Так не должно быть», — рассказала она.
Именно поэтому вопросы территориального планирования и формирования туристско-рекреационных кластеров являются главными направлениями стратегии развития Приазовья, учитывая его потенциал, подчеркнула Страчкова.
«Есть поручение президента Российской Федерации, которое наши местные органы власти, надеюсь с привлечением наших ученых, будут использовать», — резюмировала эксперт.
Ранее сообщалось, что в ближайшие 15 лет побережье Азовского моря, в том числе на территории новых регионов РФ, украсят два десятка туристических кластеров.