Крымское Приазовье: эксперт назвала уникальные места для развития туризма

«Это отличный аттрактивный объект. Но мы должны соблюсти грань между освоением территории здесь и застройкой. Например, прокладкой дорог, что здесь практически невозможно из-за того, что есть особо охраняемая природная территория — Осовинская степь, Караларский природный парк. Массовый турист тут просто, наверное, приведет к тому, что не будет этой красоты», — сказала Страчкова.