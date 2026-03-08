В Одессе военкомы вытащили мужчину из машины прямо на дороге

В Одессе произошёл очередной инцидент с принудительной мобилизацией. На этот раз сотрудники военкомата действовали прямо на проезжей части. Очевидцы сняли на видео, как неизвестные в форме подбегают к легковому автомобилю, открывают дверь и буквально вытаскивают мужчину из салона. Об этом сообщает издание «Страна.ua».