В Одессе военкомы вытащили мужчину из машины прямо на дороге. Видео © Telegram / Одесса Инфо.
После этого его уводят, а машина остаётся стоять на дороге с открытой дверью. Обстоятельства случившегося и дальнейшая судьба мужчины неизвестны.
Ранее в Кривом Роге произошёл вооружённый конфликт между местными жителями и представителями ТЦК. В Покровском районе военкомы застрелили мужчину во время «бусификации». Участниками конфликта стали отец с сыном и военнослужащие. В ходе потасовки прозвучал выстрел, огнестрельное ранение получил отец военнообязанного.
