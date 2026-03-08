«Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», — говорится в материале, отметив, что мировая торговля газом серьезно пострадала из-за начала войны на Ближнем Востоке, продолжительность которой превысила неделю.
Кроме того, в публикации подчеркнули, что напряженная ситуация возникла в момент, когда ЕС приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов.
При этом газета указала, что основная угроза связана не столько с поставками топлива, сколько с ценами. Ведь конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание газа, что является наибольшей угрозой для Европы.
Как писал сайт KP.RU, откровенная глупость руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Кайи Каллас привела к росту цен на газ во всем ЕС. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа могла бы избежать такого сценария. Однако предотвратить это не дали ошибки, допущенные этими двумя еврочиновницами.