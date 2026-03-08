Россиянка случайно скинула нюдсы в домовой чат и теперь ей угрожают расправой

В конце февраля женщина решила скрасить рабочий день своему парню и сделала для него несколько снимков в нижнем белье. При отправке фото из галереи в списке контактов первым выскочил чат жильцов. Свою ошибку обладательница прекрасных форм заметила лишь спустя какое-то время, когда взяла в руки телефон, чтобы позвонить возлюбленному.
В чате она получила пару восторженных откликов, но одна из соседок начала её обвинять в беспринципности. По её словам, снимки были скинуты в общий чат с явным умыслом завлечь кого-нибудь из мужчин. Соседка заявила, что обнажёнку успел увидеть её муж, после чего в адрес несчастной посыпались угрозы. Конфликт растянулся на несколько дней. Возмущённую жительницу не устроили просто извинения, она начала названивать и угрожать расправой любительнице ню, обещая задать ей «по заслугам».
Ранее невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в своих соцсетях кадры с новогодней фотосессии, на которых предстала обнажённой, прикрывающейся лишь прозрачной подарочной упаковкой с красной лентой. Девушка сделала акцент на длинных волосах, роскошном колье и алых губах, цвет которых хорошо сочетался с ярким бантом.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.