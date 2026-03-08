Россиянка случайно скинула нюдсы в домовой чат и теперь ей угрожают расправой

В чате она получила пару восторженных откликов, но одна из соседок начала её обвинять в беспринципности. По её словам, снимки были скинуты в общий чат с явным умыслом завлечь кого-нибудь из мужчин. Соседка заявила, что обнажёнку успел увидеть её муж, после чего в адрес несчастной посыпались угрозы. Конфликт растянулся на несколько дней. Возмущённую жительницу не устроили просто извинения, она начала названивать и угрожать расправой любительнице ню, обещая задать ей «по заслугам».