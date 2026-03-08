Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Народный артист России Стас Михайлов представил дуэт «Никто не знает» с заслуженной артисткой РФ Наташей Королевой на концерте в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Михайлов дает большой сольный концерт в Международный женский день на концертной площадке Live Арена.
«Как ты вышла! Слова бы не забыть! Наталья Королева! Премьера песни — встречайте!» — сказал артист со сцены.
По словам Михайлова, новую песню «Никто не знает» спродюсировала Наташа Королева. «Ты сделала хит! Наташа, спасибо тебе за песню», — отметил он.
Стас Михайлов считается любимцем прекрасной половины населения. В репертуаре артиста множество хитов, посвященных любимым дамам — маме, супруге и дочерям. На протяжении многих лет певец поздравлял женщин с 8 Марта по-разному — например, в московском метро или аэропорту «Шереметьево». В этом году подарком Стаса Михайлова в Международный женский день стал большой праздничный концерт.