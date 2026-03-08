Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве

Стас Михайлов считается любимцем прекрасной половины населения. В репертуаре артиста множество хитов, посвященных любимым дамам — маме, супруге и дочерям. На протяжении многих лет певец поздравлял женщин с 8 Марта по-разному — например, в московском метро или аэропорту «Шереметьево». В этом году подарком Стаса Михайлова в Международный женский день стал большой праздничный концерт.