«Зараза, вкусная»: Лукашенко оценил картошку в белорусском аналоге McDonald’s

При этом во время похода в ресторан произошел и забавный случай. Заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить заказ, когда пытался угостить президента республики. Вице-премьер дважды попытался расплатиться банковской картой на кассе самообслуживания. Лукашенко, услышав о том, что оплата снова не прошла, сказал, что ничего страшного в этом нет и они заплатят потом.