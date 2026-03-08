«Зараза, вкусная»: Лукашенко оценил картошку в белорусском аналоге McDonald’s

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 8 марта, посетил один из ресторанов сети быстрого питания «Мак.бай», который в республике заработал на базе ушедшего McDonald’s. Несмотря на то что такая еда была для президента в новинку, он высоко ее оценил. Кадры обеда Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
— Ну, зараза, вкусная. Вот этим вы и притягиваете сюда народ, — отметил глава государства, пробуя картошку фри.
При этом большую часть своей порции Лукашенко отдал девушкам, сидящим за соседним столиком.
— Ну женщины, сегодня 8 марта! Я попробую, живой, и они едят, — подчеркнул президент на видео.
В рамках своего визита в «Мак.бай» Лукашенко предложил изменить название кофе «американо» на белорусский бренд, а также поздравил девушек с Международным женским днем. Вместе с этим он раздал им бургеры в ресторане.
При этом во время похода в ресторан произошел и забавный случай. Заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить заказ, когда пытался угостить президента республики. Вице-премьер дважды попытался расплатиться банковской картой на кассе самообслуживания. Лукашенко, услышав о том, что оплата снова не прошла, сказал, что ничего страшного в этом нет и они заплатят потом.