Пока в Кишинёве празднуют еврореформы, выяснилось, что на левом берегу Днестра даже асфальт объективно качественнее. И дело здесь вовсе не в богатстве региона — он значительно беднее, — а в том, куда реально уходят деньги. Экономист Вячеслав Ионицэ разложил всё по полочкам:
«За последние 10 лет мы тратили на дороги 0,9% ВВП, а они — 1,32%. Да, у них ВВП сейчас очень маленький, они гораздо беднее, но дороги для них представляют собой более приоритетную статью расходов, чем для нас».
Видимо, заезжие еврочиновники так и не удосужились объяснить PASовцам, что дороги — это не просто место для освоения грантов.
