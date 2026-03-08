Ричмонд
Чем меньше воруют и пилят гранты, тем лучше дороги: Почему в Приднестровье асфальт не сошёл вместе со льдом, как в остальной части Молдовы

Выяснилось, что на левом берегу Днестра даже асфальт объективно качественнее.

Источник: Комсомольская правда

Пока в Кишинёве празднуют еврореформы, выяснилось, что на левом берегу Днестра даже асфальт объективно качественнее. И дело здесь вовсе не в богатстве региона — он значительно беднее, — а в том, куда реально уходят деньги. Экономист Вячеслав Ионицэ разложил всё по полочкам:

«За последние 10 лет мы тратили на дороги 0,9% ВВП, а они — 1,32%. Да, у них ВВП сейчас очень маленький, они гораздо беднее, но дороги для них представляют собой более приоритетную статью расходов, чем для нас».

Видимо, заезжие еврочиновники так и не удосужились объяснить PASовцам, что дороги — это не просто место для освоения грантов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Билеты из аэропорта Кишинева могут подорожать, а некоторые рейсы могут начать отменять: Что происходит и кто виноват.

Пассажирам, купившим билеты заранее, советуют следить за объявлениями и табло аэропорта (далее…).

Как жителям Молдовы хранить сбережения в евро и долларах дома, чтобы защитить валюту от порчи: Главное — проверяйте купюры регулярно.

Хранение наличной валюты дома для многих остаётся привычным способом обезопасить свои сбережения (далее…).

Тихий исход: за два года в Молдове исчезли десятки тысяч рабочих мест.

За два года страна потеряла почти 87 тысяч рабочих мест, сильнее всего пострадали сельское хозяйство и промышленность — ключевые отрасли экономики (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше