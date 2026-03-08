Глава МИД Ирана: Россия помогает Тегерану по многим направлениям

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в воскресенье, 8 марта, заявил, что попросил Россию не передавать разведданные Ирану. Днем ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона направляет иранским коллегам информацию о том, где находятся американские войска на Ближнем Востоке. Однако Москва не занимается координацией ударов Тегерана.