Глава МИД Ирана: Россия помогает Тегерану по многим направлениям

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь Ирану «по многим направлениям». Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, предоставляет ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте.

Арагчи напомнил, что между Россией и Ираном подписан договор о стратегическом партнерстве, поэтому военное сотрудничество между двумя странами не является секретом.

— Оно было в прошлом, оно есть сейчас и будет продолжаться в будущем, — отметил Арагчи.

Когда интервьюер спросил, предоставляет ли Россия Ирану разведывательные данные для выявления американских войск, Арагчи ответил, что у него нет конкретной информации по этому вопросу.

— Ну, они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет каких-то подробных сведений, — приводят его ответ в материале.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в воскресенье, 8 марта, заявил, что попросил Россию не передавать разведданные Ирану. Днем ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона направляет иранским коллегам информацию о том, где находятся американские войска на Ближнем Востоке. Однако Москва не занимается координацией ударов Тегерана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
