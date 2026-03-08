Ричмонд
В Таганроге выделили 9,6 млн рублей на проект реконструкции мозаики с Лениным

В Таганроге намерены отреставрировать мозаику с Лениным.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге Ростовской области Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры объявил о поиске подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации для капитального ремонта мозаичного панно «В. И. Ленин». На эти цели из бюджета города выделено 9 670 700 рублей, указывается на сайте госзакупок.

Объект культуры расположен в районе здания № 12 по улице Большая Бульварная. В рамках подготовки к ремонтным работам подрядчику предстоит разработать полный пакет проектной документации, включая сметные расчеты и технические решения.

Согласно условиям контракта, работы будут проходить в три этапа и должны быть завершены до 31 октября 2026 года. Начало первого этапа запланировано на 1 апреля 2026 года. В рамках проектирования будут учтены демонтажные работы, усиление фундамента и панелей, а также облицовка постамента.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 12 марта.

