Более 37 тысяч россиян вернулись домой с Ближнего Востока за шесть дней

За шесть дней, со 2 по 7 марта, из стран Ближнего Востока в Россию прибыли 37,6 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Источник: Life.ru

«С начала недели, 2−7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысячи пассажиров на 181 рейсе», — сказано в публикации.

Министерство транспорта РФ также обнародовало свежие данные по дальнейшему процессу эвакуации россиян с Ближнего Востока, где полыхает конфликт между Ираном, Израилем, США и странами Персидского залива. Запланированы 43 авиарейса, которые доставят на родину 9,2 тысячи пассажиров из ОАЭ и Омана.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

