На экс-сотрудников концерна «Калашников» завели дело о мошенничестве и подкупе

В Москве возбуждены уголовные дела об особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе в отношении бывших сотрудников оборонного концерна «Калашников». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«После проведенной проверки столичные следователи приняли решение о возбуждении уголовных дел в отношении бывших сотрудников концерна “Калашников”…», — говорится в публикации.
По словам собеседника, фигурантов подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны РФ по контракту.
Источник отметил, что расследование дел находится на активной стадии.