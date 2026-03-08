В Иране предупредили о намерении бить по объектам энергетики на Ближнем Востоке

Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.
— Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действия в регионе, — передает заявление агентство IRIB.
Исмаил Хосейни, представитель комиссии по энергетике парламента Ирана, сообщил, что накануне вечером четыре нефтехранилища в Иране подверглись атаке. В Министерстве иностранных дел республики подчеркнули, что это нападение можно рассматривать как химическую войну против иранских граждан, поскольку в атмосферу выбрасываются опасные токсичные вещества.
Представители иранского командования отметили, что до настоящего времени они воздерживались от ответных атак такого масштаба, несмотря на наличие информации о всей топливно-энергетической инфраструктуре.
В «Хатам аль-Анбия» добавили, что если противники готовы смириться с ценой нефти более 200 долларов за баррель, то могут продолжать свои действия.
Днем ранее армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. В районе поселения Хиям бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы.
2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве».