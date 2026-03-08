Ричмонд
Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи

Подробности о новом верховном лидере Ирана сообщил член совета экспертов.

Член совета экспертов Ирана сообщил некоторые подробности о новом верховном лидере страны. По его словам, фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи.

Ранее KP.RU писал, что совет экспертов Ирана, ответственный за назначение верховного лидера страны, завершил процедуру выбора. Однако на тот момент имя нового руководителя страны оставалось скрывтым.

«Выборы лидера состоялись, и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение — абсолютная ложь», — заявил член совета Ахмад Аламольхода. Он также пояснил, что дальнейшие действия зависят от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов".

Среди ключевых кандидатов на пост верховного лидера Ирана назывались сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, а также Алиреза Арафи, и.о. высшего руководителя Ирана и Мохаммад-Мехди Мирбагери, член Совета экспертов Ирана.

