Абсолютная бедность: Жители Молдовы более половины своих доходов тратят на коммуналку

В Молдове выросла абсолютная бедность на 40%, затронув более 814 тысяч человек. Катастрофически выросла эмиграция. За последние четыре года Молдову покинули свыше 300 тысяч человек.
Для страны с населением чуть больше двух миллионов это страшные цифры. Люди бегут из страны из-за нищенского существования и отсутствия хоть каких-то перспектив достойной жизни.
Как заявил в комментарии для Канал 5 бывший министр экономики Октавиан Калмык, власть рапортует о том, что выросла средняя зарплата по экономике. А по факту из-за экономической стагнации, роста инфляции и драконовских тарифов реальная покупательская способность населения сократилась в разы. То есть люди стали жить намного хуже.
Средняя зарплата выросла, но, если сравнить с инфляцией, за прошлые годы она составляла свыше 8%, а в предыдущие годы — до 10%. Естественно, такой рост заработной платы в экономике несущественен. Он практически лишь покрывает уровень инфляции, который был в предыдущие годы.
Более того, тарифы на услуги, коммунальные услуги, электричество и природный газ находятся на очень высоком уровне, что никак не способствует увеличению доходной части каждой семьи в нашей стране и не позволяет иметь дополнительные ресурсы.
Существует большой дисбаланс между уровнем тарифов и доходами населения. Если сравнить в пропорции, сколько семьи платят за энергоресурсы, то примерно от 50% до 70% своих доходов они тратят на отопление, природный газ и электричество, особенно в холодный период.
В других странах, естественно, этот показатель составляет примерно до 10−15% от доходов.