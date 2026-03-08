Абсолютная бедность: Жители Молдовы более половины своих доходов тратят на коммуналку

Средняя зарплата выросла, но, если сравнить с инфляцией, за прошлые годы она составляла свыше 8%, а в предыдущие годы — до 10%. Естественно, такой рост заработной платы в экономике несущественен. Он практически лишь покрывает уровень инфляции, который был в предыдущие годы.