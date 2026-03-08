В Зеленоградске отдыхающие устроили давку у вокзала и на перроне в ожидании «Ласточки»

В Зеленоградске вечером у здания вокзала и на перроне собрались большие очереди из желающих уехать в Калининград на электричке. Фотографиями с «Клопс» поделились читатели в воскресенье, 8 марта.
Люди выстроились вдоль здания вокзала, а на платформе образовалась плотная толпа. Пассажиры пытаются попасть в поезд, и свободного места у вагонов почти не остаётся.
Штурм сегодняшней «Ласточки» в Зеленоградск на Северном [вокзале] и обратно. Репетируем летний аншлаг", — шутливо прокомментировали происходящее калининградцы.
Судя по всему, наплыв отдыхающих связан сразу с двумя причинами. На ситуацию мог повлиять праздничный день, а также тёплая погода: синоптики сообщали, что в регионе будет сухо, а воздух прогреется до +16 градусов.