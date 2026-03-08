В Иране назвали фамилию нового Верховного лидера страны

В тот же день стало известно, что в Иране прошли выборы верховного лидера государства. Совет экспертов определился с кандидатурой. Имя избранного руководителя пока не разглашается: дальнейшее объявление зависит от главы секретариата совета экспертов. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери также сообщил 8 марта, что совет пришел к консенсусу по кандидатуре верховного лидера.