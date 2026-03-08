Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране назвали фамилию нового Верховного лидера страны

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил член совета экспертов.

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил член совета экспертов.

— Мы избрали нового лидера. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера, — приводит слова члена совета телеканал Al Hadath.

В тот же день стало известно, что в Иране прошли выборы верховного лидера государства. Совет экспертов определился с кандидатурой. Имя избранного руководителя пока не разглашается: дальнейшее объявление зависит от главы секретариата совета экспертов. Член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери также сообщил 8 марта, что совет пришел к консенсусу по кандидатуре верховного лидера.

Главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана является Моджтаба Хаменеи — сын погибшего Али Хаменеи. До официального избрания в стране был сформирован временный руководящий совет. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что известно о главном кандидате на должность иранского правителя.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Вашингтона.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше