Поезд Гродно-Минск опаздывает из-за неисправности

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Поезд № 688 Гродно-Минск, который отправился в столицу в 15:34 в воскресенье, опаздывает, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).
Состав должен был прибыть в Минск в 20:13, но задержался на станции Уша в Молодечненском районе из-за неисправности локомотива.
«На станцию был направлен вспомогательный локомотив. Поезд № 688 Гродно-Минск отправился со станции Уша в 20:25 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 10 минут», — пояснили в БЖД.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.
Другие подробности произошедшего перевозчик не сообщил.