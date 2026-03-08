Ричмонд
Поезд Гродно-Минск опаздывает из-за неисправности

Белорусская железная дорога отправила вспомогательный локомотив, чтобы доставить пассажиров из Молодечненского района в столицу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Поезд № 688 Гродно-Минск, который отправился в столицу в 15:34 в воскресенье, опаздывает, сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).

Состав должен был прибыть в Минск в 20:13, но задержался на станции Уша в Молодечненском районе из-за неисправности локомотива.

«На станцию был направлен вспомогательный локомотив. Поезд № 688 Гродно-Минск отправился со станции Уша в 20:25 и прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 10 минут», — пояснили в БЖД.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Другие подробности произошедшего перевозчик не сообщил.