Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США получили от Венесуэлы золото на $100 млн

Венесуэла поставила в США золото на 100 миллионов долларов для промышленных задач.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэла поставила США золото на 100 миллионов долларов, заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.

«В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на 100 миллионов долларов для промышленных задач и использования в коммерческих целях», — сообщил в беседе с Fox News Дуглас Бергам.

Как писал Axios, представители правительства США достигли договоренности с Венесуэлой о поставках до одной тонны золота в слитках. По данным портала, венесуэльская госкомпания Minerven должна поставить около 650−1000 килограммов золота компании Trafigura. Она доставит слитки на аффинажные заводы США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше