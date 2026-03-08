США получили от Венесуэлы золото на $100 млн

Как писал Axios, представители правительства США достигли договоренности с Венесуэлой о поставках до одной тонны золота в слитках. По данным портала, венесуэльская госкомпания Minerven должна поставить около 650−1000 килограммов золота компании Trafigura. Она доставит слитки на аффинажные заводы США.