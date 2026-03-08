Отец утопил трёх малолетних дочерей из-за нищеты в Индии

Ранее суд в Москве заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве своего пятилетнего сына. Тело ребёнка нашли в квартире на улице Братеевской. Обвиняемая, не желая воспитывать мальчика, поместила его в наполненную водой ванну и душила поясом от халата, погружая головой в воду. После того как она убедилась в его смерти, женщина сама обратилась в правоохранительные органы и сообщила о преступлении.