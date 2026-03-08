Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилисток

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции региона в честь Международного женского дня устроили праздничную акцию на.

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции региона в честь Международного женского дня устроили праздничную акцию на дорогах областного центра. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, каждой участнице дорожного движения вместо привычной проверки документов инспекторы ДПС вручали цветы.

Помимо Волгограда «Цветочные патрули» прошли в Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, на посту ДПС «Городищенский», а также в Урюпинском, Среднеахтубинском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Еланском, Алексеевском и Жирновском районах области.

В ответ представительницы прекрасного пола выражали благодарность организаторам мероприятия за оказанное внимание, комплименты и пожелания.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.