Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилисток

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции региона в честь Международного женского дня устроили праздничную акцию на дорогах областного центра. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, каждой участнице дорожного движения вместо привычной проверки документов инспекторы ДПС вручали цветы.