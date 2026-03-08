Отец пропавшего мальчика не опознал найденный шарф

Отец одного из пропавших в Звенигороде мальчиков не узнал в найденном на берегу Москвы-реки шарфе вещь своего сына. Об этом в воскресенье, 8 марта, aif.ru сообщил источник, приближенный к поискам, пожелавший остаться неизвестным.
Папа ребенка прибыл на место поисков днём, привез с собой бур с шуруповертом, и изъявил желание помочь в операции. По данным источника, ему показали найденный на берегу шарф, но отец его не признал.
Поиски пропавших детей в Москве-реке в районе Игнатьевской улицы продолжаются. Весь день спасатели бурили и пилили лёд, водолазы осматривали дно, а волонтеры смотрели записи с городских камер, однако зацепок пока нет.
Напомним, трое школьников в возрасте 12 и 13 лет пропали в подмосковном Звенигороде днём 7 марта. Дети ушли гулять на речку, но к ночи так и не вернулись домой. Как только телефоны ребят перестали отвечать, родители забили тревогу и началась поисковая операция. По неподтвержденным данным, мальчики и девочка могли провалиться под лёд.