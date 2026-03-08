Отец пропавшего мальчика не опознал найденный шарф

Напомним, трое школьников в возрасте 12 и 13 лет пропали в подмосковном Звенигороде днём 7 марта. Дети ушли гулять на речку, но к ночи так и не вернулись домой. Как только телефоны ребят перестали отвечать, родители забили тревогу и началась поисковая операция. По неподтвержденным данным, мальчики и девочка могли провалиться под лёд.