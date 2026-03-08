Ричмонд
Как в регионах России отпраздновали 8 марта

В Международный женский день в регионах России представили различную культурно-развлекательную программу. Представительниц прекрасного пола приглашали не только отдохнуть на концертах и выставках, но и провести праздник активно, предлагая спортивные состязания. Но даже они не обошлись без нарядов и украшений.

Источник: t.me/tavria_train

Так, в Калининграде прошел третий ежегодный женский велопробег «ВелоКрасиво». Часть участниц проехала по улицам города в ярких карнавальных костюмах, самые необычные наряды были отмечены призами организаторов. Всего активно отметить женский праздник пришли более 200 женщин.

В Краснодаре также решили провести праздник спортивно. Там прошел массовый женский забег в розовых юбках. Участницы также соревновались в креативе и красоте своих нарядов.

На стадионе в Орловской роще Гатчины прошла семейная эстафета на лыжах. В Выборге устроили конкурсы с плясками и песнями для всей семьи. В Волхове также устроили конкурс красоты среди юных жительниц региона.

В Крыму прошла акция «Цветочная встреча», в рамках которой женщинам, приехавшим на поезде в Симферополь, дарили тюльпаны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики, акция проходит в рамках Года гостеприимства. Букеты также раздавал Таврибара — талисман компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В Новосибирске также решили спортивно отметить праздник — участники клуба сапсерфинга провели заплыв по реке Оби, посвященный Международному женскому дню.

В Петербурге в честь праздника три моста подсветили цветами российского триколора. Освещение включили в 18.50 на Дворцовом и Троицком мостах. Также особый режим подсветки задействовали на мосту Бетанкура. Работать он будет от 7.30 9 марта.

