Как в регионах России отпраздновали 8 марта

Так, в Калининграде прошел третий ежегодный женский велопробег «ВелоКрасиво». Часть участниц проехала по улицам города в ярких карнавальных костюмах, самые необычные наряды были отмечены призами организаторов. Всего активно отметить женский праздник пришли более 200 женщин.
В Краснодаре также решили провести праздник спортивно. Там прошел массовый женский забег в розовых юбках. Участницы также соревновались в креативе и красоте своих нарядов.
На стадионе в Орловской роще Гатчины прошла семейная эстафета на лыжах. В Выборге устроили конкурсы с плясками и песнями для всей семьи. В Волхове также устроили конкурс красоты среди юных жительниц региона.
В Крыму прошла акция «Цветочная встреча», в рамках которой женщинам, приехавшим на поезде в Симферополь, дарили тюльпаны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики, акция проходит в рамках Года гостеприимства. Букеты также раздавал Таврибара — талисман компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
В Новосибирске также решили спортивно отметить праздник — участники клуба сапсерфинга провели заплыв по реке Оби, посвященный Международному женскому дню.
В Петербурге в честь праздника три моста подсветили цветами российского триколора. Освещение включили в 18.50 на Дворцовом и Троицком мостах. Также особый режим подсветки задействовали на мосту Бетанкура. Работать он будет от 7.30 9 марта.