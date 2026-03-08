Как в регионах России отпраздновали 8 марта

В Международный женский день в регионах России представили различную культурно-развлекательную программу. Представительниц прекрасного пола приглашали не только отдохнуть на концертах и выставках, но и провести праздник активно, предлагая спортивные состязания. Но даже они не обошлись без нарядов и украшений.