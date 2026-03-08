Ричмонд
+23°
переменная облачность
Температурные качели в Молдове: Днем тепло, хоть куртки снимай, а ночью температура падает на 15 градусов

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 9 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +14, по ощущениям — все 16! Потому что ветер слабый. Ночью температура может опуститься до минус 1. Баловство погоды, но уже не ужас.

В прошлом году в столице 9 марта было днём +18, ночью + 4.

На юге Молдовы днём +16, ночью около 0, и солнечно.

На севере страны днём + 11, ночью до минус 4, малооблачно.

Ну… весна… Радуемся…

