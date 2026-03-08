Температурные качели в Молдове: Днем тепло, хоть куртки снимай, а ночью температура падает на 15 градусов

В Кишиневе днем +14, по ощущениям — все 16! Потому что ветер слабый. Ночью температура может опуститься до минус 1. Баловство погоды, но уже не ужас.
В прошлом году в столице 9 марта было днём +18, ночью + 4.
На юге Молдовы днём +16, ночью около 0, и солнечно.
На севере страны днём + 11, ночью до минус 4, малооблачно.
Ну… весна… Радуемся…
