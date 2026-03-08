Ричмонд
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополую пару семьей

Мария Захарова заявила, что Киев смог 8 марта наполнить новым «квазисмыслом» на фоне признания однополой пары семьей.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данные о том, что Верховный суд Украины признал отношения однополой пары* семьей.

«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала дипломат в Telegram.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова высмеяла слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона об однополых браках* на Украине.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

