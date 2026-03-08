Захарова оценила решение ВС Украины признать однополую пару семьей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данные о том, что Верховный суд Украины признал отношения однополой пары* семьей.
«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала дипломат в Telegram.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова высмеяла слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона об однополых браках* на Украине.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
