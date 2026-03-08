Журналисты прямо спросили Аракчи, помогает ли Россия Ирану разведданными: ответ удивил

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил на вопрос журналистов относительно предполагаемой помощи России в области разведданных. Он заявил, что исламская республика «получает от России помощь по многим направлениям».
В своем интервью телеканалу NBC глава МИД Ирана заявил, что у него нет точной информации о том, какую военную помощь оказывает Москва Тегерану. Журналист прямо задал вопрос получает ли Иран помощь от РФ «для определения местоположения американских сил».
«Ну, у нас есть стратегическое партнёрство с Россией. Военное сотрудничество между Ираном и Россией — это не что-то новое. Это не секрет. Оно существовало в прошлом, существует сейчас и будет продолжаться в будущем», — ответил Аракчи.
При этом он признался, что у него нет «точной военной информации».
«Они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет какой-то подробной информации», — сказал глава МИД.
Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет свидетельств о передаче Россией разведданных Ирану.
А в пятницу пресс-секретарь Белого дома Ливитт отказалась сообщить, говорил ли Трамп с российским президентом Владимиром Путиным о предполагаемом обмене разведданными и считает ли он, что Россия должна понести за это наказание. Она сказала, что предоставит своему шефу возможность ответить на этот вопрос самому.