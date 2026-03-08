ISNA: США и Израиль серьезно повредили ядерный объект в Иране

В иранской провинции Исфахан ядерный объект получил значительные повреждения в результате атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщает агентство ISNA.
Согласно данным агентства, ракетный удар 7 марта причинил центру серьезный ущерб. На данный момент информации о радиационном загрязнении не поступало.
В США и Израиле полагают, что основная часть иранского ядерного топлива хранится в подземных тоннелях в Исфахане, а остальная часть — в Фордо и Натанзе. В первые дни конфликта удары были направлены на входы в тоннели с целью их блокировки и предотвращения вывоза материалов Ираном, говорится в материале.
В тот же день Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране. В «Хатам аль-Анбия» добавили, что если противники готовы смириться с ценой нефти более 200 долларов за баррель, то могут продолжать свои действия.
2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве».