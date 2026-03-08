ISNA: США и Израиль серьезно повредили ядерный объект в Иране

В тот же день Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране. В «Хатам аль-Анбия» добавили, что если противники готовы смириться с ценой нефти более 200 долларов за баррель, то могут продолжать свои действия.