Нижегородский магазин извинился перед мальчиком, которому не продали цветы

Цветочный магазин в Нижнем Новгороде, который отказался продать мальчику цветы для его матери к 8 Марта, извинился, подарив семье два букета. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Магазин «База цветов» отправил курьера с двумя коробками с большими букетами. При вручении сотрудник поблагодарил мальчика и отметил, что подобные ситуации помогают магазину получать важную обратную связь от клиентов.

На опубликованных в Сети кадрах мальчик открыл коробки и вручил один из букетов матери, поздравив ее с 8 Марта.

О произошедшем стало известно днем ранее. Сотрудники цветочного магазина в Нижнем Новгороде отказались продавать мальчику букет, который тот хотел купить для мамы накануне Международного женского дня. Ребенок заранее все спланировал, решив сделать для мамы сюрприз. Он попросил ее подождать у входа в магазин, после чего убежал «по срочным делам». Спустя несколько минут мальчик вернулся со слезами на глазах. Продавцы отказались продать цветы, объяснив это тем, что он слишком маленький.