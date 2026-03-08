В Ростовской области вечером 8 марта объявлена беспилотная опасность

Вечером в воскресенье, 8 марта, жители Ростовской области получили на мобильные устройства экстренные уведомления об объявлении беспилотной опасности. Дончан призвали незамедлительно покинуть открытые участки улиц, перейти в здания и держаться подальше от окон.
— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, — отмечается в сообщении.
Также в своем Telegram-канале ситуацию прокомментировала глава города Таганрога Светлана Камбулова. Она подтвердила информацию об угрозе атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и напомнила жителям о жизненно важных правилах поведения.
В случае объявления опасности граждан просят сохранять спокойствие и соблюдать следующий алгоритм действий:
— В помещении: немедленно отойти от окон и укрыться в комнате с несущими стенами, где нет окон.
— На улице или в транспорте: если сигнал застал вас на открытой местности, в автомобиле или общественном транспорте, необходимо остановиться, покинуть транспортное средство и как можно быстрее укрыться в ближайшем здании.
Особое внимание Светлана Камбулова уделила категорическим запретам при обнаружении дрона. Жителям строго запрещено вести любую фото- и видеосъемку как самого летящего БПЛА, так и места его последующего падения. Пытаться самостоятельно сбить аппарат подручными средствами или с помощью других устройств также нельзя.
Если дрон уже упал на землю, к нему запрещено приближаться, трогать, передвигать или вскрывать его: к беспилотнику может быть прикреплено взрывное устройство.
В случае обнаружения подозрительного объекта в небе или на земле необходимо:
— не поддаваться панике и позаботиться о собственной безопасности;
— сообщить о произошедшем в полицию или по единому номеру экстренных служб 112;
— при звонке назвать свои данные (фамилию, имя, отчество), сообщить точный адрес или ориентиры места происшествия, а также описать характер поведения БПЛА.
— Прошу проявлять осторожность и сохранять спокойствие! — добавила глава приморского города.
