По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» — королевы четвёртого периода

Второй период ознаменовался выравниванием игры. Подопечные Александра Гайдукова и Алексея Панфили смогли пережить ошеломительное начало и навязать соперницам борьбу — четверть завершилась в равной борьбе — 5:5. Третий период вновь прошёл под диктовку хозяек бассейна. «СКИФ-Восток» не только удержал преимущество, но и упрочил его, доведя преимущество до 9 мячей по сумме трёх периодов — 17:8.