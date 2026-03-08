По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» — королевы четвёртого периода

7 марта завершился двухматчевый цикл 19-го тура Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ) среди женских команд между московским «СКИФ-Восток» и волгоградским «Спартаком-Волгоград». Во втором поединке москвички сделали выводы и внесли коррективы в свою игру.
В повторном матче москвички продемонстрировали ещё более убедительную игру, чем в первом. Стартовый период стал демонстрацией силы скифянок. Команда забила 7 мячей при нуле у соперника.
Второй период ознаменовался выравниванием игры. Подопечные Александра Гайдукова и Алексея Панфили смогли пережить ошеломительное начало и навязать соперницам борьбу — четверть завершилась в равной борьбе — 5:5. Третий период вновь прошёл под диктовку хозяек бассейна. «СКИФ-Восток» не только удержал преимущество, но и упрочил его, доведя преимущество до 9 мячей по сумме трёх периодов — 17:8.
В четвёртом периоде «Спартак-Волгоград» сумел несколько сократить отставание от «СКИФ-Восток», проявив характер и волю к борьбе. Однако, несмотря на локальные успехи, гости не смогли избежать поражения — итоговый счёт матча составил 19:12 в пользу москвичек.
«СКИФ-Восток» (Москва) — «Спартак-Волгоград» — 19:12 (7:0, 5:5, 5:3, 2:4). 7 марта. 19 тур, матч 2. Москва. Бассейн: Акватория «ЗИЛ». Судьи: Евгений Ванюшин (Астрахань), Наталья Галкина (Липецк).
«СКИФ-Восток»: Степахина — Казанина (6), Савина (2), Иванова (1), Маркоч (5), Павлычева, Козлова (2) — Воронина, Закирова, Куличихина, Стахарная (3), Урывская, Исаева, Гнипова.
«Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова (1), Федотова (4), Бронникова (2), Кириленко (2), Сидорок (1), Сабурова (2) — Юссеф, Воронкова, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова, Зеленова.
Выигранные спринты: 4 — 0. 5-метровые/голы: 2/1 — 1/1.
Удаления: 11 — 7.
13 и 14 марта волгоградский «Спартак» проведёт заключительные игры группового этапа женской Суперлиги. Команда отправится в Нижний Новгород, чтобы дважды сыграть с лидером соревнований — местным «Буревестником».
Волжанки, занимающие восьмое место в регулярном сезоне, подходят к этим встречам без турнирного давления. Для красно-белых это скорее возможность восстановить игровые кондиции, испытать собственные силы и отработать тактические решения накануне серии плей-офф, где снова предстоит встретиться с сильнейшей командой российского первенства.
Александр Веселовский.