КСИР: Аятолла Ирака Систани призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана

Лидер шиитов Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде (священной войне) для защиты Исламской революции Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос (истифта) одного из своих последователей подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана».
Как писал сайт KP.RU, 1 марта иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он отметил, что народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Он назвал «высокомерное правительство» США и «зловредный» Израиль главными виновниками этой трагедии иранского народа.
Напомним, 28 февраля на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана в Женеве США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.