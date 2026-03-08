КСИР: Аятолла Ирака Систани призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана

Как писал сайт KP.RU, 1 марта иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он отметил, что народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Он назвал «высокомерное правительство» США и «зловредный» Израиль главными виновниками этой трагедии иранского народа.