КСИР: Аятолла Ирака Систани призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана

Ранее иранский аятолла Ширази объявил начало джихада против США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Лидер шиитов Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде (священной войне) для защиты Исламской революции Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос (истифта) одного из своих последователей подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана».

Как писал сайт KP.RU, 1 марта иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он отметил, что народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Он назвал «высокомерное правительство» США и «зловредный» Израиль главными виновниками этой трагедии иранского народа.

Напомним, 28 февраля на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана в Женеве США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше