DM: в Британии запасов газа осталось всего на два дня

В Великобритании запасов газа хватит всего на два дня, это вызывает опасения, ситуацию усугубляет эскалация на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.
«Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, запасы газа в Великобритании сократились с 18 тысяч ГВт ч в прошлом году до 6,7 тысячи ГВт ч, чего достаточно на 1,5 дня. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа», — сказано в материале.
По данным издания, в целом Европа лучше подготовлена к колебаниям поставок, в других европейских странах есть запасы на несколько недель вперед. Также отмечается, что сейчас Великобритания платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе.
Ранее сообщалось, что в европейских подземных хранилищах уровень запасов газа упал до 30% по состоянию на 27 февраля. Показатель является одним из наиболее низких для конца этого месяца.