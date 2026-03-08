Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: в Британии запасов газа осталось всего на два дня

В СМИ заявили, что запасы газа в Великобритании сократились с 18 тысяч ГВт ч в прошлом году до 6,7 тысячи ГВт ч.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании запасов газа хватит всего на два дня, это вызывает опасения, ситуацию усугубляет эскалация на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.

«Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, запасы газа в Великобритании сократились с 18 тысяч ГВт ч в прошлом году до 6,7 тысячи ГВт ч, чего достаточно на 1,5 дня. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа», — сказано в материале.

По данным издания, в целом Европа лучше подготовлена к колебаниям поставок, в других европейских странах есть запасы на несколько недель вперед. Также отмечается, что сейчас Великобритания платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе.

Ранее сообщалось, что в европейских подземных хранилищах уровень запасов газа упал до 30% по состоянию на 27 февраля. Показатель является одним из наиболее низких для конца этого месяца.