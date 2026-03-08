В Долине Смерти внезапно началось бурное цветение

Одна из самых засушливых пустынь мира — Долина Смерти в Калифорнии — покрылась ковром из розовых, фиолетовых и желтых цветов. Об этом сообщает телеканал NBC.
Небывалое цветение спровоцировали обильные дожди: с ноября по январь здесь выпало около шести сантиметров осадков, что превышает среднегодовую норму. Семена пустынных растений-эфемеров, способные годами ждать влаги, дружно пошли в рост.
В национальном парке называют это явление самым впечатляющим суперцветением за последние десять лет. Пик придется на ближайшие недели, но многое будет зависеть от дальнейших дождей.
Администрация парка сообщила, что срывать дикорастущие растения строго запрещено, чтобы сохранить первозданный вид уникальной экосистемы.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.