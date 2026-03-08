AP: Около двух тысяч человек эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за бомбы

В США около двух тысяч человек были эвакуированы из аэропорта Канзас-Сити. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным издания, представитель воздушной гавани сообщил об угрозе, и весь терминал был эвакуирован. Он уточнил, что приземлившиеся самолеты задержаны на рулежной дорожке.
В публикации отметили, что ФБР работает совместно с сотрудниками аэропорта и правоохранителями, чтобы определить достоверность угрозы. Предварительно, в здании авиагавани обнаружена бомба.
Как писал сайт KP.RU, 8 марта лидер шиитов Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде (священной войне) для защиты Ирана.
Кроме того, 1 марта иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля в качестве мести за кровь невинного убитого США и Израилем лидера Иранской революции аятоллы Али Хаменеи. Он назвал «высокомерное правительство» США и «зловредный» Израиль главными виновниками этой трагедии иранского народа.