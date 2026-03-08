Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: Около двух тысяч человек эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за бомбы

Приземлившиеся самолеты задержаны на рулежной дорожке аэропорта Канзас-Сити.

Источник: Комсомольская правда

В США около двух тысяч человек были эвакуированы из аэропорта Канзас-Сити. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, представитель воздушной гавани сообщил об угрозе, и весь терминал был эвакуирован. Он уточнил, что приземлившиеся самолеты задержаны на рулежной дорожке.

В публикации отметили, что ФБР работает совместно с сотрудниками аэропорта и правоохранителями, чтобы определить достоверность угрозы. Предварительно, в здании авиагавани обнаружена бомба.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта лидер шиитов Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде (священной войне) для защиты Ирана.

Кроме того, 1 марта иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля в качестве мести за кровь невинного убитого США и Израилем лидера Иранской революции аятоллы Али Хаменеи. Он назвал «высокомерное правительство» США и «зловредный» Израиль главными виновниками этой трагедии иранского народа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше