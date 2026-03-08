AP: Около двух тысяч человек эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за бомбы

Кроме того, 1 марта иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля в качестве мести за кровь невинного убитого США и Израилем лидера Иранской революции аятоллы Али Хаменеи. Он назвал «высокомерное правительство» США и «зловредный» Израиль главными виновниками этой трагедии иранского народа.