Сваха объяснила мужчинам, как распознать тарелочницу на свидании

По её словам, классическая тарелочница — это женщина, которая монетизирует симпатии без обязательств: назначает свидания строго в дорогих ресторанах и отказывается от альтернатив вроде прогулки или кофейни. Если же мужчина сам выбирает место и дарит подарки, а девушка их принимает, это не делает её тарелочницей — особенно если она ничего не требует и не ставит условий.