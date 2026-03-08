Дубль Маричаля принёс «Динамо» победу в дерби с ЦСКА со счётом 4:1

Защитник гостей Николас Маричаль оформил дубль в первом тайме — он забил на 13-й минуте и на четвёртой компенсированной. На 58-й минуте защитник армейцев Мойзес отыграл один мяч, однако на 66-й Бителло вновь довёл разницу до двух голов, а Иван Сергеев на 84-й отправил четвёртый мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Стоит отметить, что хозяева поля с 17-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Лусиану Гонду.