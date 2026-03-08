Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Ханна показала идеальные формы

Исполнительница Ханна, а в миру Анна Иванова, была замечена на большом светском мероприятии, которое длилось не один час. В итоге она успела несколько раз переодеться, и таким образом продемонстрировала идеальную фигуру. Возможно, не все в курсе, но когда-то Ханна была моделью крупного агентства, так что подобные формы вполне объяснимы. Сначала девушка вышла в платье в пол, ну, а затем надела ультраобтягивающий брючный костюм. Оценить выходы артистки вы можете на видео.

Исполнительница Ханна, а в миру Анна Иванова, была замечена на большом светском мероприятии, которое длилось не один час. В итоге она успела несколько раз переодеться, и таким образом продемонстрировала идеальную фигуру. Возможно, не все в курсе, но когда-то Ханна была моделью крупного агентства, так что подобные формы вполне объяснимы. Сначала девушка вышла в платье в пол, ну, а затем надела ультраобтягивающий брючный костюм. Оценить выходы артистки вы можете на видео.