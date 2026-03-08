Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему Лусиано не нужно извиняться за удаление

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Аргентинский нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду в матче со столичным «Динамо» в эпизоде, после которого получил красную карточку, пытался сыграть в мяч, поэтому ему не нужно извиняться перед командой. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.
В воскресенье ЦСКА на своем поле уступил «Динамо» со счетом 1:4 в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Гонду удалили в первом тайме.
«Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу, — сказал Челестини. — Это не задержка реакции, неспециальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи. Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить».