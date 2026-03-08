Российским туристам предлагают заменить оказавшиеся в эпицентре войны ОАЭ на Турцию, Египет и Азию

Туристы переориентируются на Турцию, Египет и внутренние курорты. В качестве альтернативы РСТ рассматривает также Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Однако, по словам профильного эксперта Воскана Арзуманова, для полноценного перенаправления потока необходимо, чтобы китайские и другие азиатские перевозчики нарастили число рейсов в Россию.
Напомним, с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.
