Российским туристам предлагают заменить оказавшиеся в эпицентре войны ОАЭ на Турцию, Египет и Азию

Туристы переориентируются на Турцию, Египет и внутренние курорты. В качестве альтернативы РСТ рассматривает также Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Однако, по словам профильного эксперта Воскана Арзуманова, для полноценного перенаправления потока необходимо, чтобы китайские и другие азиатские перевозчики нарастили число рейсов в Россию.