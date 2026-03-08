Конкурс красоты «Мисс БРИКС» в 2027 году пройдет в Индии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Международный конкурс красоты БРИКС в 2027 году планируется провести в Индии. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта по итогам первого конкурса, который прошел в Казани.
Как отметила президент конкурса Динара Саляхова, организаторы планируют сделать конкурс ежегодным, а принимающей стороной будут становиться страны — участницы БРИКС. «Я могу сказать, что за эти восемь дней нам удалось создать уникальное международное сообщество. Конкурс будет жить, и мы хотим, чтобы он стал ежегодным», — сказала Саляхова.
О готовности принять следующий конкурс заявила член жюри конкурса, обладательница титула «Миссис Индия 2025−2026» Ринима Борах. «Это был несравненный, самый лучший и красивый конкурс во всем мире. В планах принять MISS BRICS 2027 в Индии, я в предвкушении сделать это вместе с Динарой Саляховой», — отметила она.
Международный конкурс красоты стран БРИКС впервые прошел с 1 по 8 марта в столице Татарстана. В нем приняли участие 49 девушек из 17 стран. Церемония закрытия состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо».
Победительницей в категории «Мисс БРИКС» стала представительница России Валентина Алексеева, титул «Миссис БРИКС» получила участница из ЮАР Миллисент Мфолоди Тлоу, а «Мини мисс БРИКС» стала представительница Китая Сафира Кара Гийе Думалаог.