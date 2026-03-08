Конкурс красоты «Мисс БРИКС» в 2027 году пройдет в Индии

Как отметила президент конкурса Динара Саляхова, организаторы планируют сделать конкурс ежегодным, а принимающей стороной будут становиться страны — участницы БРИКС. «Я могу сказать, что за эти восемь дней нам удалось создать уникальное международное сообщество. Конкурс будет жить, и мы хотим, чтобы он стал ежегодным», — сказала Саляхова.